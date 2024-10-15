В Германии рассказали о шпионской деятельности России на территории страны

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг рассказал n-tv о самых больших угрозах для безопасности страны и о новых аферах России.

По его словам, после разоблачения нескольких шпионов в Германии Россия прибегает к новой афере.

Он акцентировал, что сейчас в России есть много разных типов шпионов, но прежде всего речь идет о шпионах "одноразового использования".

"То есть людей, которые не имеют связи со спецслужбами и не прошли соответствующей подготовки, а являются выходцами из общего криминального сообщества", – пояснил он.

Также он отметил, что наибольшую угрозу безопасности Германии сейчас представляют исламский терроризм и российские операции влияния.

Накануне министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о росте опасности от деятельности российской разведки в стране, а бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер пожаловался на чрезмерную бюрократию и контроль, которому подвергаются спецслужбы.

Недавно стало известно, что МВД Германии подготовило законопроект, который расширит меры по проверке сотрудников в таких чувствительных областях, как информационные технологии и коммуникации, в правительстве и в критической инфраструктуре из-за опасений относительно шпионажа.

Ранее европейские разведывательные службы предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.