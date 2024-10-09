Более 2,3 тысячи грузовиков на границе ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 2340 единиц грузового транспорта. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили только 64 из 500 возможных авто», - говорится в сообщении.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 750 большегрузов. Его контрольные службы за сутки оформили 61% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 340 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 43% авто.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 130 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 56% легковушек от нормы.