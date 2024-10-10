ГПК обвиняет литовский Мядининкай в замедлении пропуска фур из Беларуси

Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовский Мядининкай в замедлении пропуска фур из синеокой.

«Литовский Мядининкай продолжает замедлять пропуск фур из Беларуси. Около 1300 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — всего 9% грузовиков от нормы, т.е. 44 фуры из 500 возможных», - говорится в сообщении ведомства.

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). За сутки его контрольные службы оформили 37% большегрузов.

По состоянию на 10:00 более 450 авто ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 66% грузовиков от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 310 единиц грузового транспорта. Через данный погранпереход в Латвию проследовало 56% авто.

Около 230 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) и польским Тересполем (Брест). Польские контрольные службы приняли на свою территорию всего 48% транспорта, литовские — 36%.