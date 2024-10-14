США развернули в Израиле батарею противовоздушной обороны THAAD

Военные Соединенных Штатов развернули на территории Израиля батарею противовоздушной обороны THAAD. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, по указанию президента США Джо Байдена глава Пентагона Ллойд Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и военного персонала США в Израиле, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны после атак со стороны Ирана.

"Батарея THAAD усилит интегрированную систему ПВО Израиля. Это действие подчеркивает жесткую преданность США защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых последующих атак баллистическими ракетами со стороны Ирана", – заявил Райдер.

Он подчеркнул, что это лишь часть более широких изменений, которые армия США произвела в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с ним.

В оборонном ведомстве добавили, что это не в первый раз, когда США развернули батарею THAAD в регионе. Байден приказал военным развернуть дополнительную ПВО на Ближнем Востоке в 2023 году после атаки 7 октября для защиты американских войск и интересов в регионе.

THAAD – противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Он предназначен для перехвата целей на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км.