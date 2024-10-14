Последнее обновление: 14.10.2024 12:53

НАТО начинает учения по отработке применения ядерного оружия

НАТО начинает учения по отработке применения ядерного оружия, сообщают зарубежные медиа.

Маневры под названием "Стойкий полдень" пройдут в Европе, в них примут участие около 2 тыс. военных, дислоцированных на восьми европейских авиабазах, и будет задействовано более 60 самолетов, в том числе современные истребители, способные перевозить американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, а также дальние бомбардировщики, самолеты наблюдения и дозаправки.

Как заявили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, учения не являются прямой реакцией на агрессивную войну РФ против Украины, а боевое оружие в ходе них применяться не будет. Тем не менее маневры призваны послать Москве четкий сигнал: альянс готов защищаться в том числе с помощью ядерного оружия, "если случится худшее".

Как заявил перед началом учений генсек НАТО Марк Рютте, "ядерное сдерживание - основа безопасности Североатлантического альянса". По его словам, эти военные учения должны продемонстрировать "любому противнику", что альянс готов ответить на любые угрозы.



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