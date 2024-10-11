Министры ЕС в понедельник обсудят военную поддержку Украины и санкции против РФ

14 октября министры иностранных дел Европейского Союза соберутся в Люксембурге и обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии.

В частности, с актуальной информацией о текущей ситуации ознакомит глава украинского МИД Андрей Сибига. Он выступит в режиме видеосвязи.

По предложению Латвии спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан проинформирует Совет о состоянии дел по санкциям против России.

После состоится дискуссия относительно предстоящих выборов в Грузии и Молдове.