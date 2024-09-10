В Беларуси годовая инфляция в августе ускорилась до 6,1%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 99,9%, с декабрем 2023 г. – 103,4%.

Как сообщает Белстат, годовая инфляция (август 2024 г. по сравнению с августом 2023 г.) составила 106,1%.

Продовольственные товары за год подорожали на 7,3%, непродовольственные - на 4,4%.

Услуги стали дороже за год на 6,0%.

В частности, в августе подешевели овощи, фрукты, синтетические моющие средства, санаторно-оздоровительные услуги, услуги международного туризма. При этом выросли цены на масло растительное, макаронные изделия, пиломатериалы хвойные, печатные издания, парфюмерно-косметические товары. Кроме того, увеличились тарифы на услуги воздушного транспорта и перевозку пассажиров в такси.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 103,6%.