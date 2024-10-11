Польша будет использовать спутник Airbus для военных нужд

Польша заключила с компанией Airbus Defense and Space соглашение о долгосрочном использовании коммуникационного спутника для нужд вооруженных сил. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

"Центр ресурсов киберпространства вооруженных сил и Airbus Defense and Space подписали 15-летнее соглашение об аренде 3 спутниковых каналов UHF TACSAT на спутнике связи Airbus", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новые телекоммуникационные ресурсы, предоставленные воинским частям вооруженных сил, будут управляться Командованием компонента сил киберобороны.

Airbus Defence and Space является подразделением крупнейшей европейской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus Group, ответственным за оборонную и аэрокосмическую продукцию и услуги.