Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

Правящая партия Грузии продолжает дискредитировать оппозицию через агитплакаты

На улицах столицы Грузии появились новые предвыборные баннеры правящей "Грузинской мечты" с изображением лидеров оппозиционных движений.

На этих плакатах на кроваво-красном фоне изображены представители оппозиции и рука, удерживающая их на поводках. На баннерах есть надпись: "Нет войне! Нет агентуре", пишут медиа.

На агитплакатах изображены экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, лидеры оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.

Кроме того, "Грузинская мечта" также использует плакаты, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии.

В украинском МИД назвали недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

В свою очередь премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что скандальные плакаты "обнажили правду" о войне в Украине.



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