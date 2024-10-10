Последнее обновление: 10.10.2024 11:07

Польша и Чехия будут сотрудничать в области атомной энергетики

Польша и Чехия будут сотрудничать в области гражданского использования ядерной энергии. Такая договоренность достигнута в ходе встречи премьеров стран Дональда Туска и Петра Фиалы.

Туск отметил, что Польша начинает "с нуля" в этой области, тогда как Чехия уже имеет многолетний опыт, сообщает dpa.

"Мы убеждены, что ядерная энергия – это путь вперед", – сказал Фиала.

В ближайшие десятилетия Польша планирует инвестировать значительные средства в атомную энергетику.

В 2022 году она заключила контракт на строительство первой реакторной установки с американским производителем атомных станций Westinghouse.

Запуск станции запланирован на 2033 год, за ним последуют еще пять блоков.

В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия в направлении достижения энергетической независимости.

Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

Что касается Чехии, то сейчас в стране эксплуатируется всего шесть ядерных реакторов на площадках Темелин и Дукованы на юге страны.



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