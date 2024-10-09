Последнее обновление: 09.10.2024 17:51

В Шри-Ланке с начала года зафиксировано более 40 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге

За 9 месяцев 2024 года в Лаосе выявлено более 40 тыс. случаев инфицирования лихорадкой денге, сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное подразделение по контролю за лихорадкой денге (NDCU).

По данным NDCU, на данный момент зарегистрировано 40 109 случаев заболевания лихорадкой денге, из них 19 с летальным исходом.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Западной провинции - это 42,3% от общего числа зараженных. Второе и третье место по количеству случаев заболевания занимают Северная и Центральная провинция - 12% и 10,3% соответственно.

Сотрудники системы здравоохранения регулярно призывают людей очистить потенциальные места обитания комаров вокруг своих домов и рабочих мест, чтобы контролировать дальнейшее распространение лихорадки.



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