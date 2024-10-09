Чиновники Беларуси координируют нелегальную миграцию - мнение

Нелегальная миграция координируется белорусскими должностными лицами. Об этом заявил начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс.

Его слова касались масштабной операции латвийских полицейских и пограничников, которые во вторник задержали 46 мигрантов и двух перевозчиков.

"Без ведома белорусских чиновников и без их внимания было бы невозможно, чтобы такое количество людей приехало, осталось и незаконно пересекло границу Беларуси незамеченным", – сказал Пуятс, которого цитирует LSM.

По его словам, это по крайней мере свидетельствует о том, что создан коридор для нелегальной миграции.

"Также очевидно, что вся эта нелегальная миграция координируется преимущественно белорусскими службами. Конечно, они сотрудничают с контрабандистами, от которых получают определенные платежи в виде взяток, поэтому это сотрудничество белорусских чиновников и организованной преступности", – пояснил Пуятс.

В июле Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью протяженностью почти 145 км.

В августе Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.