Последнее обновление: 09.10.2024 17:51

КНДР прекращает какое-либо транспортное сообщение с Южной Кореей

Армия Северной Кореи с 9 октября полностью заблокирует автомобильные и ж/д пути, соединяющие страну с Южной Кореей, и усилит оборону в приграничных районах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в последние несколько месяцев Северная Корея уже устанавливала наземные мины, барьеры и создавала пустоши вдоль границы.

Генштаб КНДР заявил, что эти действия являются ответом на военные учения в Южной Корее, которую назвали "главным врагом", а также на частые визиты американских стратегических ядерных объектов в регион.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что командование ООН было информировано о ситуации, но детали не раскрывают.



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