Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Норвегии.

Согласно информации, вводится запрет на транзит огнестрельного оружия и товаров двойного назначения.

"Новые санкции соответствуют мерам, принятым ЕС против Беларуси 29 июня 2024 года. Санкции носят комплексный характер и затрагивают несколько секторов белорусской экономики, включая торговлю, услуги и транспорт. Новые санкции, среди прочего, предотвратят обход санкций против России. Некоторые меры санкционного режима против России также применены к Беларуси ", - говорится в заявлении.

Санкции ЕС, к которым присоединилась Норвегия, предполагают запрет на транзит через Беларусь огнестрельного оружия, товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут "способствовать усилению военной или промышленной мощи".

Помимо этого, санкции включают запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с морским судоходством, и предметов роскоши. Также запрещается импорт минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов, отмечается в документе.