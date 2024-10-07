Последнее обновление: 07.10.2024 18:00

Партия южнокорейских гаубиц и РСЗО прибыла в Польшу

Партия южнокорейского вооружения прибыла в Польшу. Об этом сообщил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Сегодня утром в Гданьск прибыл очередной морской транспорт с 12 самоходными гаубицами К9 и 4 пусковыми модулями реактивной системы залпового огня Homar-K (польское название РСЗО K239 Chunmoo)", - написал он в соцсети.

Для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.



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