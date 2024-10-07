Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году увеличились на 7,6% на фоне устойчивой экономики и бурно растущих рынков, более чем компенсировав падение в предыдущий год (на 3,5%). Об этом говорится в ежегодном отчете Global Wealth Report страховой компании Allianz SE.

Таким образом, на конец 2023 года активы составляли 239 трлн евро. Объем чистых активов (за вычетом долгов) равнялся 182 трлн евро, что почти на 15 трлн евро выше показателя за 2022 год.

При этом темпы повышения трех основных классов активов были неравномерными. Вложения в ценные бумаги выросли на 11%, страховые и пенсионные накопления - на 6,2%. Они увеличились благодаря буму на фондовом рынке и более высоким ставкам, пишет Интерфакс.

Рост банковских депозитов замедлился до 4,6% на фоне нормализации ситуации после нескольких лет быстрого подъема, связанного с пандемией COVID-19. Это одни из самых низких темпов повышения за последние 20 лет, отмечается в отчете.

В целом банки по всему миру получили всего 19 млрд евро, что почти вдвое ниже притока средств в 2022 году. "Основной виновник - домохозяйства США, которые ликвидировали депозиты на сумму 650 млрд евро", - пишут аналитики.

Финансовые активы домохозяйств в 2023 году сократились всего в двух странах - в Новой Зеландии и на Тайване. Темпы роста в Азии и Северной Америке были одинаковыми - 8%, при этом благосостояние американцев увеличилось на 8,6%, а китайцев - на 8,2%. Активы жителей государств Западной Европы выросли на 5%, в том числе в Великобритании был отмечен подъем всего на 1,5%.

Из-за высокой инфляции реальные финактивы населения на конец 2023 года практически не изменились относительно уровня 2020 года. При этом относительно допандемийного 2019 года они увеличились на 9,1%.

Самый высокий объем активов в расчете на душу населения в Швейцарии (382,91 тысячи евро) и США (314,93 тысячи евро) с существенным отрывом от остальных стран. При этом с учетом долгов американцы обходят швейцарцев с показателем 260,32 тысячи евро против 255,44 тысячи евро.

Аналитики Allianz прогнозируют, что в 2024 году финансовые активы домохозяйств вырастут на 6,5% с учетом позитивного тренда на рынках акций и устойчивости экономики. Однако в течение нескольких ближайших лет ожидаются более умеренные темпы подъема - в районе 4-5%.

В отличие от существенного роста финансовых активов, стоимость находящейся во владении домохозяйств недвижимости в 2023 году увеличилась всего на 1,8% (до 140 трлн евро), что стало минимальным приростом за десятилетие.

Также в отчете отмечается, что концентрация финансовых активов остается чрезвычайно высокой. На долю 10% населения (около 570 млн человек со средним уровнем чистых активов около 273,85 тысячи евро) приходилось 85,7% мирового благосостояния в 2023 году. Тем не менее два десятилетия назад их было еще больше - 91,9%.