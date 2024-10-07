Нидерланды выделят €400 млн на разработку беспилотников для Украины

Нидерланды выделят €400 млн для начала разработки и производства беспилотников вместе с Украиной. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Харьков.

По его словам, половина беспилотников будет разработана в Нидерландах, остальные будут изготавливать в Украине и других странах.

Министр напомнил, что Нидерланды сыграли "передовую роль" в поставке Украине самолетов F-16 и систем Patriot.

"Сейчас мы продолжаем это с современными беспилотниками", – сказал Брекельманс, которого цитирует NOS.

Он рассказал, что эти беспилотники можно будет использовать для различных целей: разведки, обороны и атак.

"Особенно в воздухе, но также на суше и на море", – отметил глава Минобороны Нидерландов.

Он добавил, что сейчас беспилотники пользуются большим спросом и важны для противовоздушной обороны Украины, а также представляют ценность в наступательном плане.

Если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства, подчеркнул Брекельманс.