ЕС изменит модель финансирования военной помощи для Украины

Евросоюз отойдет от нынешней модели финансирования военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, что связано в том числе с постоянными вето со стороны Венгрии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24.

В среду на следующей неделе послы ЕС должны достичь политического согласия относительно условий предоставления Украине европейской доли помощи в кредите на €50 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.

Напомним, речь идет о кредите от G7, в рамках которого ЕС планирует предоставить до €35 млрд.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% – в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.