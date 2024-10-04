Норвегия выделит более $23 млн для инвестиций в Украину

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить 250 млн норвежских крон млн (около $23,6) на инвестиции в Украину. Об этом сообщает Минэкономики Украины.

Норвежское правительство разрешило Норвежскому инвестиционному фонду для развивающихся стран Norfund инвестировать в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, которые инвестируют в Украину, в частности норвежских.

"Привлечение частного капитала крайне необходимо для поддержки проектов восстановления и восстановления", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство страны также планирует продолжить эту инициативу в течение следующих лет.