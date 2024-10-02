Новые правила Telegram не означают масштабных изменений - Дуров

Недавно объявленные нововведения в политику конфиденциальности Telegram не являются масштабными, руководство мессенджера еще до этого могло раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников при официальном запросе. Об этом сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

"Возможно, показалось, что в моем предыдущем посте содержалось объявление о крупных изменениях в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось", - написал он.

По его словам, новые меры, связанные с раскрытием данных, в большей степени предусматривают упорядочивание и унификацию политики в области конфиденциальности для разных стран.

"С 2018 у Telegram была возможность раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран. Когда мы получали надлежащим образом оформленный юридический запрос через соответствующие линии связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса или телефонные номера опасных преступников. Этот процесс начали задолго до прошлой недели", - рассказал Дуров.

Он привел статистику обработанных юридических запросов из ряда стран на раскрытие пользовательских данных за 2024 год.

"В Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале 2024 года, 63 — во втором и 65 — в третьем. В Индии, на нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 — во втором и 2380 — в третьем", - сообщил Дуров.

Он отметил рост числа действительных юридических запросов со стороны ЕС в третьем квартале 2024 года. Это произошло благодаря тому, что правоохранительные органы начали использовать «правильную линию связи». Ранее Дуров уже упоминал, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС и горячая линия для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

В то же время, по его словам, основные принципы Telegram остались неизменными.

Ранее Дуров сообщил, что руководство Telegram по новым правилам может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования мессенджером, при получении юридических запросов от властей.