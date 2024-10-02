Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Беларусь повысила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты

Постановлением Совмина № 724 от 30 сентября 2024 года повышены экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно опубликованному документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов установлена на уровне $45,2 (ранее - $20,8), за 1 т этана, бутана и изобутана - $40,6 (ранее - $18,7).

Нулевые ставки экспортных пошлин остались на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Постановление вступило в силу с 1 октября 2024 г.

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