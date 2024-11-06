Экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты в Беларуси увеличились

Постановлением Совмина № 808 от 31 октября 2024 года увеличены экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты.

Согласно документу, пошлина на сжиженные углеводородные газы установлена в размере $49,7 за одну тонну (ранее $45,2), на этан, бутан, изобутан - $44,7 за тонну этой продукции (ранее $40,6).

Что касается пошлины на нефть сырую, а также на мазут, битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты, бензин, дизтопливо, бензол, толуол, масла смазочные и ряд других нефтепродуктов, то она осталась нулевой.