Последнее обновление: 01.02.2023 15:35

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля 2023 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совмина № 79 от 31 января 2023 года, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $12,8 за 1 т (ранее – $16,7); прямогонный бензин –за $7 за 1 т (ранее – $9,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $3,8 за 1 т (ранее – $5).



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