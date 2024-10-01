Минфин Беларуси доразместил на БВФБ гособлигации 326-го выпуска на $50 млн

Министерство финансов Беларуси доразместило на Белорусской валютно-фондовой бирже гособлигации 326-го выпуска на $50 млн.

Как сообщил Минфин, сумма доразмещения составила $12,6 млн.

"1 октября в торговой системе биржи завершено размещение государственных облигаций выпуска № 326. Ценные бумаги реализованы в полном объеме - $50 млн", - говорится в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации составляет $1 тыс. Срок обращения - 5 лет.

Дата погашения - 27 августа 2029 года.

Доход по облигациям будет выплачиваться два раза в год, 26-28 февраля и 27-28 августа.