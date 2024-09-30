Центробанк Литвы потребовал от коммерческих банков снизить цены на услуги

Центральный банк Литвы хочет, чтобы коммерческие банки снизили стоимость базового пакета банковских услуг для частных клиентов и повысили лимит бесплатного снятия наличных через банкоматы.

В базовый пакет банковских услуг в Литве входят, в частности, такие услуги, как использование платежных карт, снятие наличных в банкоматах и доступ к интернет-банку. Действующие в Литве коммерческие банки обязаны предлагать такой набор услуг своим клиентам по фиксированной цене, максимальный размер которой был установлен в 2017 году на уровне 1,45 евро в месяц, сообщает LRT.

В текущем году литовский центробанк решил изменить условия этого пакета, обязав банки предлагать его по цене не выше 1 евро в месяц, при этом повысив лимит бесплатного снятия наличных в банкоматах с 550 до 800 евро месяц, а также лимит бесплатных платежей в интернет-банке с 10 до 15 в месяц. Изменения вступят в силу с 2025 году и вводятся на три года до следующего пересмотра.

В коммерческих банках выразили недовольство таким решением регулятора, обвинив его в использовании методов плановой экономики.

По данным литовской ассоциации коммерческих банков, регулируемым базовым пакетом услуг пользуются лишь 3% их клиентов, а остальные пользуются иными пакетами, цены на которые не регулируются. При этом в организациях по защите прав потребителей утверждают, что большинство клиентов банков не знают, к какому именно пакету они подключились и во сколько им это обходится. В центральном банке рассчитывают, что новые условия сделают базовый пакет более привлекательным для клиентов.

В 2023 году коммерческие банки в Литве получили совокупную прибыль в размере 986 млн евро, что вдвое превысило их прибыль за 2022 год. Скачок прибыли был в основном связан с резким ростом процентных ставок по кредитам. В связи с этим литовское правительство ввело чрезвычайный налог на банковскую прибыль на 2023 и 2024 годы.