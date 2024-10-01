Последнее обновление: 01.10.2024 17:24

Пентагон выделил свыше $2 млрд на производство ракет и ядерных боеголовок

Министерство обороны США выделило $2,1 млрд на производство баллистических ракет Trident II D5 и новых ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Как отмечается в документе, контракт на сумму $2 112 872 740 предоставлен компании Lockheed Martin. Он предусматривает производство предназначенных для запуска с подводных лодок "ракет Trident II D5 и систем поддержки", а также "разработку Warhead 93/Mark7". Контракт также предполагает осуществление поставок этого оружия Великобритании. Предполагается, что работы по контракту должны быть завершены к 30 сентября 2029 года.

Кроме того, Пентагон выделил Lockheed Martin свыше $1,16 млрд для разработки систем установки ракет Trident II на подводных лодках, а также навигационных узлов. Работы по этому контракту должны быть выполнены к 29 сентября 2031 года.



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