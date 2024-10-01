Последнее обновление: 01.10.2024 17:24

В Минске снова начали регистрировать ИП

В Минске снова начали регистрировать ИП. Соответствующее сообщение появилось на сайте Мингорисполкома.

Напомним, система не работала с 2021 года якобы «по техническим причинам».

Между тем с 1 октября вступили в силу основные положения закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». С октября прекращается регистрация ИП с видами деятельности, которые в не вошли в обновленный перечень. Тем, кто сейчас ведет ИП по этим видам деятельности, до 1 января 2026 года нужно будет перейти в юрлицо.



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