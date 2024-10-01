Валовой внешний долг Грузии в I полугодии увеличился на 1,7%

Валовой внешний долг Грузии на 31 июня 2024 года составил $24,6 млрд (77,9% ВВП) против $24,2 млрд (79,2% ВВП) на конец прошлого года. Об этом говорится в отчете Нацбанка страны.

Таким образом, в I полугодии 2024 года внешний долг страны вырос на 1,7%, в том числе на 0,4% - за II квартал.

В структуре валового внешнего долга государственный внешний долг снизился на 1,8% до $11 млрд (34,7% ВВП). В том числе долг правительства составил $8,5 млрд (снижение на 2,3%), Национального банка - $835,9 млн (снижение на 4,4%), долговые обязательства госпредприятий - $1,64 млрд (снижение на 1,2%).

Внешний долг банковского сектора за I полугодие увеличился на 4,1% до $7,6 млрд, долг нефинансового сектора - на 2,2% до $4,7 млрд. Учитываемая во внешнем долге сумма внутрифирменного кредитования составила $3 млрд (рост на 11,1%).

На конец июня 2024 года чистый внешний долг Грузии сложился в размере $12,5 млрд (39,5% ВВП), увеличившись на 2,5%. В том числе чистый внешний долг госсектора возрос на 3,2% до $6,4 млрд (20,2% ВВП).