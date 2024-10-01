Wildberries не продает в Беларуси беспилотники

Онлайн-ретейлер Wildberries не продает на территории Беларуси беспилотные летательные аппараты и авиамодели, как того и требует закон. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Площадка также усилила контроль в вопросе устранения условий, которые могли бы способствовать фактам реализации такой техники.

"Wildberries соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь. С момента вступления в силу указа президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются", - сообщили ТАСС в компании.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент Генпрокуратурой Беларуси на площадке Wildberries не было выявлено нарушений в части реализации физлицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

"Представление, внесенное в адрес компании, касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам. Предписание Генеральной прокуратуры принято представителями Wildberries к сведению, усилен контроль за его соблюдением", - указали в компании.

Ранее Генпрокуратура РБ потребовала от Wildberries прекратить продажу беспилотников гражданам. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

"Заместитель генерального прокурора внес директору интернет-магазина Wildberries в Республике Беларусь представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на данной торговой площадке беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним", - рассказал Брылев.