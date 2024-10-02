Гендиректор МАГАТЭ заявил о соответствии работы БелАЭС международным нормам

Работа БелАЭС соответствует международным нормам. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе посещения БелАЭС.

"Операционные работы, проходящие на станции, полностью соответствуют международным нормам и стандартам ", - сказал глава МАГАТЭ в видеофрагменте, который опубликован в Telegram-канале Минэнерго Беларуси.

По словам Гросси, в рамках визита на станцию он смог ознакомиться с рабочим процессом и убедиться в этом.

Он также сослался на слова Лукашенко, который при встрече заверил его, что "Беларусь намерена продолжить тесное сотрудничество с МАГАТЭ, в особенности по вопросам обеспечения безопасности БелАЭС и других станций, которые могут быть построены в будущем".