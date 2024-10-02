Безработица в ЕС снизилась в августе до 5,9%

Безработица в еврозоне в августе составила 6,4%, не изменившись по сравнению с июльским уровнем. Об этом сообщил Eurostаt.

Это минимальный показатель за время ведения расчетов.

В ЕС безработица снизилась до 5,9% с 6,0% в июле.

В 27 странах ЕС в августе насчитывалось 13,027 млн безработных, из которых 10,925 млн находились в зоне евро. По сравнению с августом 2023 года число безработных снизилось на 108 тыс. в ЕС и на 94 тыс. в зоне евро.

В августе в ЕС насчитывалось 2,766 млн безработных среди молодежи (в возрасте до 25 лет), из которых 2,231 млн - в зоне евро. Уровень безработицы среди молодежи составил 14,3% в ЕС и 14,1% в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в августе зафиксированы в Чехии (2,6%), Польше (2,9%) и на Мальте (3,0%), а самые высокие - в Греции (9,5%) и Испании (11,3%).

В Германии безработица осталась на уровне 3,5%, во Франции - на уровне 7,5%. В Италии безработица снизилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.