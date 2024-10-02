Латвия планирует масштабное повышение акцизов

В следующем году Латвия планирует повысить ставки акцизов на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а с 2027 года также на табачные изделия. Об этом свидетельствуют представленные Минфином страны поправки к закону об акцизах.

В министерстве поясняют, что пересмотр акцизных ставок необходим для частичной компенсации снижения доходов от налога на рабочую силу и увеличения доходов бюджета в условиях, когда деньги нужны для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных мер.

В результате предложенных изменений госбюджет в 2025 году получит дополнительно €42,87 млн.

Изменение ставок акцизного сбора приведет к ежегодному увеличению цены литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах на 3,2 цента, а также к ежегодному увеличению на 2,7 цента цены литра неэтилированного бензина. Цена литра автомобильного бензина в 2025 и 2026 годах может увеличиваться на 1,9 цента в год.

По данным министерства, эти изменения приведут к увеличению расходов коммерческого транспорта примерно на 64 цента на 100 километров, если средний расход дизельного топлива составит 20 литров на 100 километров.

Для жителей в связи с изменением акциза цена используемых для отопления природного газа вырастет на 2,7 цента за кубометр, цена сжиженного газа – на 5,3 цента за килограмм, цена дизельного топлива для отопления в 2025 году – на 5,8 цента. а в 2026 году – на 3,2 цента за литр.

С 2025 года также планируется повысить ставку акциза на безалкогольные напитки, содержащие до восьми граммов сахара на 100 миллилитров, с нынешних €7,4 до €11 за 100 литров. Это повысит цены на напитки на четыре цента за литр.

С 2027 года ставка акциза на алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия и их аналоги будет повышена с целью гармонизации ставок акцизов с другими странами Балтии.

В 2027 году цена полулитровой (40%) бутылки крепкого алкогольного напитка может вырасти на 0,15 цента, цена бутылки вина (0,75 литра) – на шесть центов, а цена полулитровой бутылки пива (5,2%) на два цента.

В результате налоговых изменений в 2027 году цена пачки сигарет вырастет на 46 центов, пачки табака (5,3 грамма) – на 19 центов, 40-граммовой пачки курительного табака – на 62 цента, коробки сигар или сигарилл (10 шт.) – на 29 центов. Цена двух миллилитров жидкости для заправки электронных сигарет вырастет на 10 центов, а десяти миллилитров – на 48 центов.

Законопроект также устанавливает лимит топлива в 200 литров для въезжающего из третьих стран коммерческого транспорта. Коммерческим транспортным средствам с объемом топлива в стандартном баке более 200 литров въезд в Латвию будет запрещен.