Власти Беларуси заинтересованы в содействии МАГАТЭ при сооружении захоронения радиоактивных отходов. Это следует из заявления вице-премьера Виктора Каранкевича во время встречи с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимодействия с агентством, в том числе по новым направлениям, таким как обращение с радиоактивными отходами», сказал Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Он напомнил, что в Беларуси планируется к реализации важный проект по строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов.

«Были бы благодарны вам за всевозможное содействие в сооружении этого объекта. В целом мы заинтересованы в использовании всего инструмента возможностей МАГАТЭ для изучения лучшего мирового опыта», - сказал вице-премьер.