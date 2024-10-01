Первый завод по производству бронеавтомобилей открылся в Болгарии

В болгарском городе Бургас открылся первый завод компании International Armored Group (IAG), который будет производить бронированные автомобили. Об этом сообщает БТА.

Церемонию открытия завода посетили президент Болгарии Румен Радев и представители местной власти.

По словам болгарского президента, открытие завода свидетельствует о необходимости иметь подобные национальные мощности в условиях ухудшения глобальной среды безопасности.

"Современные конфликты в категорической форме показывают, насколько важно иметь собственные мощности для производства собственной оборонной продукции, чтобы обеспечить надежность в процессе ее обслуживания, обеспечения и постоянной адаптации к потребностям безопасности", – сказал Радев.

Основатель и владелец компании IAG Антон Стефов в свою очередь рассказал, что на заводе в Бургасе будут производить различные типы боевых машин для пехоты, армии, полиции, спецназа и пожарной охраны.

На мероприятии были представлены некоторые из бронемашин, которые будут производиться на заводе, – боевая машина пехоты RILA 8x8, RILA 4x4, Gurdian Extreme, Ford F350.

Также была проведена демонстрация беспилотников, которые полностью болгарского производства и предназначены для спасательных, разведывательных и аварийных подразделений.