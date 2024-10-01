В Украине впервые запустили биометан в ГТС

Группа компаний VitAgro вместе со специалистами Хмельницкого филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" впервые подали биометан в газотранспортную систему Украины (ГТС).

Это даст старт экспорту украинского биометана, со ссылкой на компанию сообщает "Интерфакс-Украина".

"Коллектив компании "Витагро Энерджи" совместно со специалистами оператора ГРМ (газораспределительных сетей) успешно обеспечили первый пуск биометана, и газ уже начал поступать в газотранспортную систему. Это первый и единственный такой опыт для всей энергетической отрасли Украины", – сообщили в компании.

Технически достижимый потенциал производства биометана в Украине составляет до 10 млрд кубометров в год, а к 2030 году можно выйти на 1 млрд кубометров в год.

В течение стартовых дней завод по производству биометана работает на 60-70% от запланированной мощности, а суточный объем газа, попадающий в ГРМ, составляет примерно 6000 куб. м.

Биометан – это углеродно-нейтральный аналог природного газа, образующийся путем обогащения биогаза (газа из биомассы, например, сельскохозяйственных отходов).