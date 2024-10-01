Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченных рейдов на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хезболлы на юге Ливана.

"Войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локальные и целенаправленные рейды против террористических объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана", - сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что рейды ведутся на основе точных разведданных об объектах Хезболлы, которые "представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля" и расположены в деревнях недалеко от границы.

"Армия обороны Израиля действует в соответствии с методичным планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты армии обороны Израиля прошли подготовку в последние месяцы", - сообщили военные.

В ЦАХАЛ отметили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным объектам в этом районе.

"Операция "Стрелы Севера" будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах. Армия обороны Израиля продолжает действовать для достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей севера Израиля в свои дома", - резюмировали в израильской армии.

Между тем министры обороны США Ллойд Остин и Израиля Йоав Галлант в ходе телефонного разговора пришли к согласию в необходимости уничтожения Израилем "инфраструктуры для атак" ливанского движения "Хезболла", сообщает Пентагон.

"Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская Хезболла не сможет совершать нападения на северные общины Израиля, как это было 7 октября", - говорится в заявлении Минобороны США.

Отмечается, что Остин подтвердил поддержку США "права Израиля на самооборону против Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других террористических организаций, поддерживаемых Ираном".