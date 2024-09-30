Epic Games обвиняет Samsung и Google в препятствовании конкуренции

Компания Epic Games обвиняет Samsung и Google в защите магазина Google Play от конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

Epic Games обвинила Google, входящую в группу Alphabet, и Samsung, крупнейшего в мире производителя телефонов на базе Android, в сговоре с целью защиты магазина Google Play от конкуренции.

Epic заявила, что подаст иск в федеральный суд США в Калифорнии, утверждая, что функция мобильной защиты Samsung под названием Auto Blocker, была предназначена для того, чтобы удержать пользователей от загрузки приложений из других источников, кроме магазина Play или магазина Samsung Galaxy, которые корейская компания решила отодвинуть на второй план.

Samsung и Google нарушают антимонопольное законодательство США, уменьшая потребительский выбор и препятствуя конкуренции, которая могла бы сделать приложения дешевле, заявила американская компания Epic Games.

Epic заявила, что также поднимет вопрос конкуренции перед регуляторами в Европейском Союзе, которые уже давно изучают бизнес-практики Google.