В США из-за урагана "Хелен" почти 2 млн человек остались без электричества

Обрушившийся на штат Флорида ураган "Хелен" вызвал перебои в подаче электроэнергии, сообщает в CNN.

Так, во Флориде без света остались около 1,3 млн человек, в Джорджии – более 500 тысяч, в Южной Каролине – около 110 тысяч, в Северной Каролине – около 30 тыс. жителей.

Ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона достиг региона Биг Бенд на севере Флориды в четверг около 23:10 по местному времени. Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч. Далее ураган двинулся на штат Джорджия.

В результате урагана погибли не менее трех человек: один во Флориде и двое в Джорджии. Ураган вызвал в регионе проливные дожди и наводнения. Во Флориде выпало около 40 см осадков, в Джорджии и в Северной Каролине – более 33 см.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, к настоящему времени ураган ослаб до первой категории. Скорость порывов ветра достигает 145 км/ч. Он движется на северо-восток штата Джорджия со скоростью 42 км/ч. В субботу "Хелен" может достичь штата Теннесси.

В штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама и Вирджиния введено чрезвычайное положение.