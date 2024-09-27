В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка.

Как сообщают газета The Wall Street Journal и агентство Reuters, произошло это в конце мая 2024 года на верфи недалеко от города Ухань.

Власти КНР пытались скрыть данный факт, но изданиям удалось узнать, что затонула подлодка класса Zhou - первая субмарина такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding на верфи Wuachang.

Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где ее оснащали перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.

Неизвестно, было ли на подлодке в момент затопления ядерное топливо, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.