Румыния получила от США $920 млн на производство боеприпасов и танки Abrams

Соединенные Штаты и Румыния подписали соглашение о прямом иностранном военном финансировании на $920 млн. Румыния использует эти средства на модернизацию своих вооруженных сил и увеличение производства боеприпасов, сообщает Eurvactiv.

Из этой суммы $220 млн будут использованы для создания центра по производству боеприпасов большого калибра (120-155 мм). По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку этот центр сделает Румынию единственным производителем боеприпасов для танков Abrams в Европе.

Что касается части соглашения о модернизации румынской армии, что здесь речь идет о "приобретение американских оборонных систем, таких как боевые танки Abrams".

"В предстоящий период мы сосредоточимся на развитии новых производственных мощностей в Румынии, создании рабочих мест для наших граждан и восстановлении значимости в региональном производстве военной техники", — цитирует издание румынского премьера.

Чолаку добавил, что это первый значимый шаг в военно-промышленном сотрудничестве с США, страна планирует предложить дополнительные стратегические проекты на $2 млрд.