Законопроект о стейблкоинах провалился на ключевом голосовании в Сенате США

Законопроект о стейблкоинах (GENIUS Act) 8 мая не прошел ключевое процедурное голосование в Сенате США. Это произошло после отказа ряда демократов с выдвижением документа на обсуждение верхней палатой Конгресса, пишет Decrypt.

В этом списке фигурируют Рубен Гальего от Аризоны, Марк Уорнер от Вирджинии, Лиза Блант Рочестер от Пенсильвании, Энди Ким от Нью-Джерси, Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка и Анджела Алсбрукс от Мэриленда. Джиллибранд и Алсбрукс стали соавторами законопроекта.

Теперь шансы на принятие GENIUS Act значительно уменьшились. Неудача может привести к утрате двухпартийной поддержки и политического импульса при рассмотрении прочих криптовалютных инициатив, пояснили в издании.

Ранее представители демократов намеревались одобрить GENIUS Act. Неделей ранее появилась обновленная версия законопроекта, с содержанием которого многие не успели ознакомиться. Некоторые сенаторы выступили за дальнейшую проработку документа.

Согласно источникам Decrypt, это побудило девять демократов выпустить заявление об отказе от поддержки GENIUS Act, сославшись на обеспокоенность уточненными требованиями по борьбе с отмыванием денег и национальной безопасности.

В ответ за сутки до голосования республиканцы провели целую серию встреч, пытаясь выработать какое-то взаимоприемлемое соглашение.

«Сегодня демократы решили поиграть в предвзятую политику. Они в очередной раз доказали, что не являются сторонниками инноваций и не ставят интересы американского народа на первое место», - отреагировал исполнительный директор рабочей группы по рынкам цифровых активов Бо Хайнс.

Ранее Хайнс и его подчиненные обозначили в числе приоритетов разработку нормативно-правовой базы для стейблкоинов.

Один из законодателей в беседе с изданием выразил надежду, что GENIUS Act вынесут на повторное голосование уже 12 мая, но отказался оценить вероятность такого исхода.