Последнее обновление: 26.09.2024 15:08

США намерены разрушить глобальную криптосеть с целью помешать РФ обходить санкции

США приняли меры по разрушению глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами. Об этом сообщили в Белом доме.

Целью введения таких мер является противостояние уклонению России от санкций, отмыванию денег, а также лишение оборонной базы РФ ресурсов.

"С целью противодействия российскому уклонению от санкций и отмыванию денег Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США в координации с международными партнерами сегодня приняли меры по разрушению глобальной криптовалютной сети", - говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что США продолжат "увеличивать цену для России за войну в Украине" и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов.



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