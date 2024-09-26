Япония запустила на орбиту разведывательный спутник

Ракета-носитель среднего класса H-IIA в четверг стартовала на орбиту с японским разведывательным спутником IGS Radar 8. Об этом сообщила компания-разработчик Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск провели со стартовой площадки космического центра Танэгасима в 14:24 по местному времени.

По имеющимся данным, космический аппарат выводится на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

Аппарат будет использоваться Центром спутниковой информации кабинета министров Японии. При этом он будет служить как для национальной обороны Японии, так и для мониторинга гражданских стихийных бедствий, пишет Интерфакс.

Спутник будет функционировать в составе существующей японской орбитальной группировки. Аппараты в ее составе оснащены оптико-электронной и радиолокационной аппаратурой. В январе Япония запустила на орбиту спутник Optical 8.