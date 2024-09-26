Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг после заметного падения по итогам прошлой сессии, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 составляет $72,81 за баррель, что на $0,65 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подешевели на $1,71 (2,3%), до $73,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,63 до $69,06 за баррель. В среду цена фьючерса уменьшилась на $1,87 (2,6%), до $71,56 за баррель.