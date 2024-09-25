Последнее обновление: 25.09.2024 17:46

Rheinmetall получила заказ на минометные снаряды от одной из стран НАТО

Компания Rheinmetall получила заказ от международного клиента НАТО на производство минометных снарядов для вооруженных сил партнера Альянса. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Стоимость размещенного в начале третьего квартала 2024 года заказа оценивается в среднюю двузначную сумму миллионов евро.

В сообщении отметили, что Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. в Испании изготовит сотни тысяч минометных снарядов различных типов, а поставки начнутся летом 2025 года и завершатся летом 2026 года.

Заказ также включает дополнительные услуги по запуску продукции, подчеркивая опыт Rheinmetall в производстве современных минометных боеприпасов.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование