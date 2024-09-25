Последнее обновление: 25.09.2024 17:46

Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету

Ракетные войска НОАК сегодня утром запустили баллистическую ракету с учебной боеголовкой, которая точно упала в запланированный район акватории Тихого океана. Об том сообщило Министерство обороны КНР.

В военном ведомстве отметили, что испытание ракеты входило в ежегодный план учений НОАК и было направлено «на проверку возможностей и характеристик оружия, а также уровня подготовки войск».

О том, какая именно ракета была испытана и по какой траектории она пролетела, не сообщается. При этом утверждается, что соседние страны были уведомлены заранее о ракетном запуске.

Ракетные войска НОАК располагают сейчас несколькими типами межконтинентальных баллистических ракет, включая DF-31AG, DF-5B и DF-41. Также военно-морские силы Китая имеют на вооружении баллистическую ракету подводного базирования JL-2.

Между тем Министерство обороны Японии в среду утром заявило, что японские суда в результате испытаний не пострадали.

«Мы продолжим собирать и анализировать информацию о действиях китайской армии, предпримем все возможные меры предосторожности и будем сохранять бдительность», - цитирует заявление японского оборонного ведомства телекомпания NHK.

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