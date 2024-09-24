Мировые поставки ПК и планшетов вырастут на 2,6% в этом году - прогноз IDC

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) и планшетов в 2024 году увеличатся на 2,6% и составят 398,9 млн штук, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

При этом продажи ПК (стационарные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции) практически не изменятся по сравнению с прошлым годом и составят 261 млн штук. В то же время рынок планшетов, как ожидается, вырастет на 7,2% (почти до 138 млн единиц) в рамках цикла обновления устройств у пользователей.

Мировой рынок ПК без учета Китая в этом году может повыситься на 2,8%. Экономика страны находится под влиянием ряда неблагоприятных факторов, однако эти проблемы окажут влияние только на рынок традиционных компьютеров, а спрос на планшеты остается более устойчивым благодаря усилиям Huawei, говорится в сообщении IDC.

"Первое полугодие 2024 года показало, насколько агрессивно некоторые поставщики Android конкурируют на рынке планшетов, максимально используя возможности устойчивого спроса на них в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), КНР и Центральная и Восточная Европа, - заявил старший аналитик IDC Анурупа Натарадж. - Однако в долгосрочной перспективе потенциал роста рынка планшетов остается слабым, ему бросают вызов более мощные смартфоны и ограниченная функциональность по сравнению с ПК".

В 2025 году эксперты прогнозируют подъем рынка ПК на 4,3%, поскольку окончание поддержки операционной системы Windows 10 приведет к циклу обновления, особенно среди коммерческих покупателей. Это также предоставит Apple Inc. возможность увеличить свою долю на мировом рынке (с 9,1% в текущем году до 9,7% в следующем году и 10,2% в 2026 году), поскольку компании используют цикл обновления ПК для переноса некоторых рабочих процессов на Mac.

"Хотя в последнее время ИИ стал модным словом, он пока не стал драйвером покупки среди покупателей ПК", - отмечается в сообщении IDC.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж ПК в период 2024-2028 гг. составят 1,8%, планшетов - 0,5%.