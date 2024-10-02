РФ ночью запустила по Украине более 30 "шахедов"

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину тремя десятками ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В ходе противовоздушного боя удалось сбить 11 из 32 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях. Районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Кроме того, по данным военных, четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России. В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях.