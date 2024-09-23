Revolut рассматривает возможность расширения присутствия на Ближнем Востоке

Revolut начал подавать заявки на получение лицензий для работы на Ближнем Востоке с целью расширить свой спектр решений для клиентов и потребителей его услуг в регионе.

Так, международный финтех подал несколько заявок в Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов на получение лицензии на деятельность оператора электронных денег в регионе и предоставление услуг денежных переводов местным клиентам.

Цель Revolut, в конечном итоге, состоит в подаче заявки на получение полной банковской лицензии, аналогичной той, что недавно была им получена от британского регулятора.

Кроме того, Revolut намерен продолжать фокусировать внимание на удовлетворении потребностей и запросов клиентов на одном из постоянно развивающихся рынков, а также отдавать приоритет процессу обеспечения соответствия нормативным требованиям и законам местной отрасли.

По сообщению BNNBloomberg, наряду с планами расширения деятельности в ОАЭ, Revolut, как ожидается, также рассмотрит возможности выхода на рынок и дальнейшего продвижения в Саудовской Аравии. Компания также намерена нанимать новых сотрудников с опытом работы в финансовой сфере и знанием местного налогового законодательства.