Иранская гвардия запретила все средства связи после взрывов пейджеров

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) приказал своим членам воздержаться от использования каких-либо средств связи после взрывов пейджеров и раций в Ливане. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей службы безопасности Ирана.

По информации собеседников, КСИР проводит всестороннюю проверку всех устройств, большинство из которых самодельные или импортированы из Китая и России.

Отмечается, что Иран обеспокоен риском проникновения агентов Израиля, в связи с чем также началась проверка кадров, направленная на средних и высокопоставленных членов КСИР. Это предполагает анализ банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также мониторинг поездок самих сотрудников и их семей.

Еще один собеседник подчеркнул, что Иран особенно обеспокоен защитой своих ядерных и ракетных объектов, особенно находящихся под землей. Меры безопасности на этих объектах были ужесточены еще в прошлом году после обвинений в попытках саботажа ракетной программы.

"Никогда раньше не было таких строгих мер безопасности, как сейчас", – отметил один из информаторов, указывая на повышение уровня безопасности после взрывов в Ливане.

Также иранские военные используют различные зашифрованные средства связи, включая рации, для обеспечения безопасного общения, причем многие из этих устройств разрабатываются в стране, чтобы уменьшить зависимость от импорта.

Между тем президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность его страны к взрывам пейджеров и раций группировки Хезболла в Ливане.